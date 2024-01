Caso Pozzolo, la sorella di Delmastro a Sky TG24: "Sono basita"

Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario e sindaco di Rosazza, ha parlato dell’episodio avvenuto durante i festeggiamenti, quando un proiettile partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito a una gamba il genero di un uomo della scorta di Delmastro. "Sono senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile. Mio fratello mi ha detto che non era presente al momento dello sparo", ha detto

“Sono andata via prima e non so nulla di cosa sia accaduto”, ha dichiarato Francesca Delmastro aggiungendo che, alla cena di Capodanno organizzata dalla Pro Loco di Rosazza, il sottosegretario alla Giustizia non c’era. “Che mio fratello non fosse presente mi è stato riferito da lui stesso perché io ero già andata via, mi ha detto che stava caricando la macchina. Quello che posso dire è che io per prima avevo iniziato a portare via i bicchieri, la festa era finita e si stava rassettando il locale in vista delle pulizie un po’ più grosse che avremmo fatto successivamente”.