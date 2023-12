Generazione anZia, Federfarma: vendita ansiolitici +1,4% nel 2023

Seconda puntata del podcast di Sky TG24 “Generazione anZia”, per raccontare l’ansia attraverso la storia di quattro giovani e dei medici che li hanno seguiti nel loro percorso, che ha previsto, in alcuni casi, anche l’uso di ansiolitici

È aumentata nel 2023 la vendita, e il consumo, di farmaci ansiolitici in Italia. A fare un bilancio a fine anno è Federfarma che ha registrato una crescita dell’1,4%.

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, spiega che sono farmaci che vanno usati con grande attenzione: "Era un mercato in leggera diminuzione durante la pandemia che ora è tornato a crescere".

"Bisogna fare attenzione e prenderli solo quando serve, sottolinea la dottoressa Racca, anche perché è diminuita l’età negli ultimi anni. Un tempo erano farmaci prescritti prevalentemente agli anziani, ora non è più così".

Sono farmaci che necessitano di una prescrizione medica, una ricetta che in genere è ripetibile, che vanno usati nel dosaggio prescritto dagli specialisti.

"Danno dipendenza, è difficile smettere di assumere un ansiolitico e in ogni caso vanno seguite alla lettera le indicazioni dei medici, spiega Annarosa Racca. I ragazzi, a mio avviso, non li dovrebbero assumere. Hanno la vita davanti, lo sport, lo studio. Vanno usati solo in casi estremi concordati con il medico".