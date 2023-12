Cosa fare a Capodanno in Liguria, eventi e idee last minute

Concerti in piazza, teatro, Dj set, e spettacoli pirotecnici ed itineranti, sono tante le proposte per passare in compagnia l'ultima sera dell'anno. Da Genova a Sanremo, ecco le iniziative per chi non si è ancora organizzato

Concerti in piazza, teatro, Dj set, e spettacoli pirotecnici ed itineranti, sono tante le proposte per passare in compagnia la sera d Capodanno in Liguria, ecco le occasioni da cogliere all'ultimo minuti per chi non si è ancora organizzato.