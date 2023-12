Meteo, previsioni 29 dicembre. Cieli coperti su gran parte dell’Italia

Domani sarà una giornata caratterizzata da nuvole e cielo coperto al Nord e sulle zone costiere. Possibili nebbie tra la Pianura Padana e il Centro. Ci saranno schiarite soleggiate in montagna e dal pomeriggio anche al Sud e sulla fascia adriatica centrale. Possibili piogge locali in Liguria e Toscana

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 29 dicembre sono caratterizzate da cieli in gran parte coperti al Nord e su quasi tutte le coste e immediato entroterra. Attese nebbie in Pianura Padana e occasionali al Centro. Locali schiarite soleggiate in montagna e nel pomeriggio anche al Sud e sulla fascia adriatica centrale. Attesa una lieve pioggia su Liguria, Toscana e sulla Pianura Padana. L’anticiclone durerà fino a sabato, poi ritornano pioggia e neve. Dopo la prima settimana di gennaio si prevede l’arrivo di un’ondata di gelo polare sull’Italia (LE PREVISIONI).