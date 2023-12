Anticiclone fino a San Silvestro: neve e pioggia per Capodanno

In questi giorni la situazione meteo è molto statica. L’anticiclone sta portando tempo stabile ma in un contesto spesso uggioso, con nebbie e nubi basse specie al Centro-nord. Soleggiato (e caldo) in montagna e su gran parte del Sud. Le temperature continueranno ad essere miti, superiori alle medie del periodo. Da Capodanno torneranno le piogge ma senza freddo, la neve farà la sua comparsa sulle Alpi solo a quote medie