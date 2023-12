Arezzo, Patrizio Bertelli salva locale storico dalla chiusura

Cronaca

Un disegno di legge in difesa di alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie e caffè letterari che hanno fatto la storia dell’ospitalità italiana. È quanto presentato a Palazzo Madama in una conferenza stampa organizzata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (primo firmatario del ddl), alla presenza del presidente dell’Associazione Locali storici italiani, Enrico Magenes, e della docente di Economia del turismo all’Università Bocconi di Milano Magda Antonioli

Il disegno di legge riconosce per la prima volta nella storia recente un piano di sostegno a tutela e valorizzazione dei locali storici italiani, da realizzare attraverso un fondo di 150 milioni di euro in tre anni, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da nord a sud sono circa 200 i locali storici attualmente riconosciuti, come l'Albergo Palazzo Seneca (in foto) a Norcia