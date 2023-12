Incidente stradale a Taranto, morti due giovani di 22 e 25 anni

Questo pomeriggio alla periferia di Taranto, in via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo, hanno perso la vita due giovani di 22 e 25 anni in un incidente stradale. Quattro i mezzi coinvolti: una Bmw su cui viaggiavano le vittime, una Lancia, una Kia e un furgone. La ragazza di 22 anni è morta subito dopo l'impatto, il 25enne a bordo della Bmw con lei è deceduto dopo l'arrivo dei soccorsi.

La dinamica

I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Bmw, rimasta coinvolta in un incidente con una Kia, una Lancia Delta e un furgone. Il conducente della Kia, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, nell'impatto ci sono anche altri feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto, le ambulanze del 118 e la Polizia. La strada che dal capoluogo ionico conduce alla strada San Giorgio- Pulsano è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.