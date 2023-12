Brescia, minaccia la ex di bruciarla con l'acido: arrestato

Si tratta della prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso

Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, provincia di Brescia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, una donna di 33 anni, minacciando anche di bruciarla con l'acido. Si tratta della prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso.