Biella, 91enne non vuole la badante a Natale e si barrica in casa

Non vuole trascorrere il Natale in compagnia della badante e si barrica in casa. E' successo in una località del Biellese. Sono stati i carabinieri a convincere la donna, una novantunenne, ad aprire la porta. L'anziana si era chiusa nel proprio appartamento all'arrivo del figlio, che si era presentato con la badante che avrebbe dovuto tenerle compagnia durante le Festività. Ai militari dell'Arma, la novantenne ha detto che stava bene e che non voleva badanti.