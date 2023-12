Deve essere arrestato per stalking, si barrica in casa nel Modenese

L'uomo è salito sul tetto di un'abitazione a Prignano sulla Secchia e poi è entrato in casa, dove si troverebbe da solo. In corso una trattativa con i carabinieri

Un uomo di 51 anni si è barricato in casa a Prignano sulla Secchia, nel primo Appennino modenese, dove i carabinieri erano arrivati per eseguire un arresto per stalking che avrebbe commesso contro la moglie. L'uomo, di origini albanesi, è salito sul tetto e poi è entrato in casa, dove si troverebbe da solo, è in corso una trattativa con i carabinieri.