Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel Reggino

Una scossa di terremoto con di magnitudo 3.6 è stata registrata in provincia di Reggio Calabria alle 7.49 di questa mattina. L'epicentro è stato segnalato a 3 chilometri a sud di Samo e ad una profondità di 13,9 chilometri. La scossa è stata avvertita nella Locride ma anche, in modo più lieve, a Reggio Calabria e Messina. Dalle prime verifiche effettuate dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco non risultano situazioni particolari.

Scuole chiuse a Samo

"La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura" ha detto Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo. Il primo cittadino precisa che "la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni". Per precauzione, fa sapere, "oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio".