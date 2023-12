Stupro Palermo, chiesto giudizio immediato per il branco

La diciannovenne, fatta ubriacare e portata in un cantiere abbandonato, fu brutalizzata per ore, così come ammesso dagli stessi imputati in conversazioni registrate di nascosto dopo la loro convocazione in caserma, ma anche in messaggi fra di loro e con terze persone, in cui si vantavano di ciò che avevano fatto

Le indagini

Nei confronti dei sei maggiorenni i magistrati, che si sono basati sulle indagini dei carabinieri, ritengono la prova evidente e hanno chiuso gli accertamenti prima dei sei mesi dal fatto. Adesso il presidente dei giudici delle indagini preliminari o il suo aggiunto dovranno solo vagliare la sussistenza dei due requisiti della prova evidente e delle indagini chiuse rapidamente. La diciannovenne, fatta ubriacare e portata in un cantiere abbandonato, fu brutalizzata per ore, così come ammesso dagli stessi imputati in conversazioni registrate di nascosto dopo la loro convocazione in caserma, ma anche in messaggi fra di loro e con terze persone, in cui si vantavano di ciò che avevano fatto. La giovane, che li aveva denunciati nell'immediatezza dei fatti, li ha poi riconosciuti quasi tutti e ha già affrontato l'incidente probatorio davanti al Gip, ribadendo tutte le accuse in presenza degli stessi giovani e dei loro difensori. Adesso i sei potranno chiedere il giudizio abbreviato, che darebbe loro diritto a uno sconto di pena di un terzo.