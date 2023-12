Boato nel cielo di Venezia, aereo abbatte il muro del suono

La Centrale operativa della Polizia locale ha confermato in una nota che la causa è da ricondursi al passaggio di un velivolo militare impegnato in un'esercitazione

Un forte boato è stato avvertito oggi pomeriggio nei cieli sopra Venezia e Mestre. La Centrale operativa della Polizia locale ha confermato in una nota che la causa è da ricondursi al passaggio di un velivolo militare, durante un'esercitazione, che ha provocato il cosiddetto bang supersonico superando la barriera del suono.

Centralino dei vigili del fuoco in tilt

Il centralino dei vigili del fuoco è stato subissato di telefonate da parte di cittadini preoccupati, dato che il boato ha fatto tremare i vetri di molti edifici in laguna e in terraferma. Un fatto analogo era avvenuto in mattinata a Sottomarina.