Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Si torna a parlare di Covid (LO SPECIALE). Sotto la lente di ingrandimento degli esperti la nuova variante JN.1 che ha preso a diffondersi in Europa nelle ultime settimane.

Importante operazione anti camorra conclusa con successo a Napoli, dove è stato arrestato Gaetano Angrisano. Inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia, è ritenuto esponente di spicco del clan camorristico Vanella-Grassi.

Apprensione nelle scorse settimane per Papa Francesco che ha avuto qualche problema di salute, ora rientrato. Durante un’intervista realizzata in esclusiva per l'emittente messicana N+, il Pontefice "ha rivelato di aver preparato la sua tomba” all’interno di una nota basilica romana.

Intanto il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato la Cnai, Carta nazionale delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive, distribuite in 6 regioni, da Nord a Sud.

Mentre le star sbarcano sulla nuova app di Meta, da questa settimana disponibile anche in Italia, è stato annunciato il presidente della giuria del Festival di Cannes 2024 (LO SPECIALE), una nomina senza precedenti.

Infine, una curiosità. Proprio mentre TasteAtlas stila la classifica della migliore cucina al mondo, un alimento italiano approda nello spazio con la missione Ax-3 prevista per il 2024.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24