Omicidio Fiorenza Rancilio, oggi l'udienza di convalida per il figlio

Le indagini

L'esame del Luminol ha riscontrato tracce di sangue su un peso da palestra trovato in casa, un attico nella centralissima via del Crocefisso a Milano. Il corpo della vittima era avvolto con asciugamani e altro ed è possibile che, quando le è stato inflitto il colpo mortale, fosse già stordita, forse con degli psicofarmaci di cui l'uomo faceva uso per problemi mentali. La Procura di Milano ha inoltrato all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo per omicidio aggravato e di custodia cautelare in carcere. L'uomo non è ancora stato interrogato ed è piantonato dai militari in ospedale. Le indagini dei carabinieri della Compagnia Duomo e del Nucleo investigativo, coordinate dal pm Ilaria Perinu, non hanno fatto emergere al momento che il 35enne avesse già aggredito in passato la madre. Risulta un solo intervento, due anni fa, delle Forze dell'ordine chiamate dalla madre per una crisi del figlio che, però, non si era tradotto in conseguenze amministrative né penali.