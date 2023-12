Meteo, previsioni 16-17 dicembre: sabato freddo intenso, domenica sole

Sabato al Nord ci potranno essere nebbie fitte in Pianura Padana. Al Centro una lieve instabilità sugli Appennini. Al Sud qualche piovasco sulla Sicilia tirrenica e sul Crotonese. Temperature in calo. Domenica invece un grosso anticiclone si impone sull'Italia. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo stabile

Sarà un fine settimana di grande freddo quello del 16 e 17 dicembre. Sabato tempo in prevalenza stabile, ma al Nord ci potranno essere nebbie fitte in Pianura Padana. Al Centro una lieve instabilità sugli Appennini. Al Sud qualche piovasco sulla Sicilia tirrenica e sul Crotonese. Temperature in calo. Domenica invece un grosso anticiclone si impone sull'Italia. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiata, con temperature in leggero rialzo. Una maggior nuvolosità, perlopiù innocua, interesserà ancora la Pianura Padana e tutti i settori appenninici.