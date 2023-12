Allerta maltempo in 4 regioni. Weekend freddo poi caldo anomalo

Un'ondata di maltempo è prevista per oggi, venerdì 15 dicembre, nel Centro e nel Sud Italia, con neve fino in collina. Allerta gialla per rischio idrogeologico e di temporali in quattro regioni: Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Secondo le previsioni nel weekend le temperature scenderanno sotto la media stagionale, poi arriverà un'ondata di caldo anomalo.

Le previsioni

Nel Nord Italia è previsto un cielo parzialmente nuvoloso, con banchi di nebbia in Valle Padana. Sulle zone alpine e su parte del Centro Italia cielo sereno, ad eccezione di alcune nubi irregolari sulla costa adriatica, dove sono previsti piovaschi e nevicate in Appennino. Al Sud e in parte del Centro situazione più incerta, con precipitazioni che interesseranno la Calabria e la Sicilia, dove si prevedono anche rovesci di carattere temporalesco. L'instabilità atmosferica continuerà a prevalere nelle stesse regioni anche in serata. A causa dell'aria sempre più fredda è prevista una discesa della quota neve che potrebbe portare a nevicate fino a quote collinari come nel Sud delle Marche, in Abruzzo e in Molise.