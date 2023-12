Meteo, pioggia e neve in arrivo al Centro e al Sud Italia

Le previsioni al Nord

Aumenta la pressione sulle regioni del Nord Italia, con venti freddi che iniziano a soffiare dai quadranti settentrionali. Sopra le pianure, specie quelle dell’Est, i cieli saranno molto nuvolosi, localmente coperti oppure nebbiosi. Salendo di quota si troverà invece il sole. Temperature massime stazionarie, in diminuzione quelle notturne. A Torino i termometri segneranno 1-7°C, a Milano 2-9°C.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

I venti in discesa dai quadranti nordorientali soffieranno sul Centro Italia. La pressione in graduale aumento porterà però tempo soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e su gran parte delle Marche. Più instabili, con rovesci e nevicate anche sotto i 1000 metri, le condizioni meteo su Abruzzo e Molise. Sole in Sardegna. Scendono le temperature massime: a Firenze si va dai 5°C ai 13°C, a Roma dagli 8°C ai 14°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

In Puglia, Calabria e Sicilia si aspettano precipitazioni, localmente anche sotto forma di temporali. Sui rilievi, anche in collina in serata e in nottata, potrebbe poi scendere la neve. Mari molto mossi e temperature in calo, anche se comunque tendenzialmente alte (a Napoli 9-14°C, a Palermo 14-15°C).