Scomparsa tiktoker Laura la Divina, da ieri non si hanno sue notizie

Laura la Divina è scomparsa. Un volto noto per chi conosce l’ambiente dei social perché la donna è una tiktoker transgender napoletana, divenuta famosa specialmente per il suo legame con Rita De Crescenzo, altra figura conosciuta sul social. Di Laura non si hanno più notizie dalle 17 circa di mercoledì 13 dicembre, quando si è allontanata da casa senza dire nulla e non è più tornata. Da quel momento anche il suo telefono risulta spento. Amici e conoscenti continuano a cercarla e a lanciare richieste di aiuto, nella speranza che qualcuno possa averla incontrata o riconosciuta.