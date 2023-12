Tempo in peggioramento, nebbie al Nord. Freddo dal weekend

Dopo l’insolito aumento delle temperature che in Sicilia ha portato i termometri a 30 gradi (e valori medio alti in tutto il Paese) ci attendiamo l’arrivo di un weekend particolarmente freddo. Le temperature scenderanno di parecchi gradi ma saranno accompagnati dalla presenza di un importante anticiclone. Niente neve quindi ma valori che al primo mattino scenderanno sotto lo zero

Giorno di Santa Lucia con tanta nuvolosità e piogge sparse su buona parte d’Italia. Penalizzate le regioni d Nord est dove le precipitazioni sono più intense. Fenomeni che nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Centro-Sud accompagnati anche da un generale calo delle temperature. Valori che per il prossimo weekend dovrebbero risultare anche di qualche grado sotto media specie sulle regioni meridionali. Il freddo sarà accompagnato da un vasto e robusto campo di alta pressione con tempo stabile e senza piogge. Banchi di nebbia e cieli cupi si presenteranno sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni di giovedì 14 dicembre

Al Nord, al mattino cieli coperti lungo la Pianura Padana per nubi basse, maggiori spazi di sereno al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la Val Padana.

Al Centro, precipitazioni sparse al mattino specie sui versanti tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge diffuse e neve a quote alte in Appennino. In serata residue precipitazioni in Abruzzo con quota neve in calo.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità' compatta con precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio coperto anche sulla Sicilia, con piogge sul palermitano, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che insistono su tutti i settori, neve in calo fin verso i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime in generale diminuzione.