Meteo, le previsioni di lunedì 11 dicembre. Nuvoloso al Centro-Nord

La nuova settimana inizia con una giornata caratterizzata da cieli coperti al Centro-Nord, con nebbie in Pianura Padana e piogge sull'alta Toscana. Qualche schiarita soleggiata al Sud. Da mercoledì 13 è in arrivo un ciclone con piogge dal Nordest verso il Centro-Sud

Dopo la breve perturbazione di oggi, la nuova settimana inizierà lunedì 11 dicembre con l’alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord, sono attese nebbie in Pianura Padana. Previste piogge sull'alta Toscana. Maggiori schiarite soleggiate al Sud. Le temperature sono previste in generale aumento con clima mite sulle regioni centrali e meridionali. Invece da mercoledì 13 è in arrivo un ciclone con piogge dal Nordest verso il Centro-Sud, che porterà anche nevicate sugli Appennini, prima di un grande anticiclone ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Una modesta alta pressione favorirà una giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto, anche se il cielo si presenterà coperto. Prevista anche la presenza di nebbie in pianura, anche persistenti per buona parte del giorno. Maggiori schiarite in montagna salvo per locali nevicate lungo i confini alpini. Temperature in generale aumento con valori massimi attesi tra i 7°C di Milano e i 14°C di Genova.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Il parziale regime anticiclonico porta una giornata con cieli molto nuvolosi. Sono attese piogge sull'alta Toscana. Qualche schiarita soleggiata è attesa sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Previsti venti di libeccio sui settori tirrenici. Temperature in ulteriore lieve aumento con clima mite di giorno. I valori massimi oscilleranno tra i 10-11°C di Campobasso e l'Aquila e i 16°C di Roma.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Nelle regioni meridionali il regime anticiclonico garantirà una giornata con tempo stabile e a tratti soleggiato anche se il cielo andrà ad annuvolarsi, in particolare verso sera sulla Campania anche con qualche pioggia sparsa. Temperature stazionarie con clima mite di giorno. Massime attese tra i 10°C di Potenza e i 19°C di Palermo.