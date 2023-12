Murgia, Università per Stranieri di Siena le dedica sala di lettura

Giovedì 14 dicembre alle 12, presso l'aula magna Virginia Woolf dell'ateneo toscano, verrà inaugurata la sala di lettura dedicata alla scrittrice recentemente scomparsa, definita "una grande amica che ha instancabilmente lottato, nelle sue opere e nel discorso pubblico, per l’attuazione di tutti i valori in cui la nostra comunità si riconosce”

“La comunità universitaria della Stranieri è felice di invitare tutte e tutti, giovedì 14 dicembre alle 12, presso l'aula magna Virginia Woolf, all’inaugurazione della sala di lettura dedicata a Michela Murgia, una grande amica che ha instancabilmente lottato, nelle sue opere e nel discorso pubblico, per l’attuazione di tutti i valori in cui la nostra comunità si riconosce”. Questo il comunicato attraverso cui l’ateneo di Siena comunica l’iniziativa pensata per omaggiare la memoria della scrittrice scomparsa lo scorso 10 agosto, a cui verrà appunto dedicata una nuova sala di lettura all’interno dell’università.