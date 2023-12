Flavio Briatore acquista lo storico ristorante El Camineto di Cortina

Economia

Settimana bianca, quanto costerà sciare questa stagione: le previsioni

A fare una stima di quanto si spenderà per trascorrere sette giorni tra le montagne è Altroconsumo, che ha considerato i prezzi per il soggiorno e lo skipass in otto località turistiche e varie ipotesi di spesa per il viaggio in auto (pedaggio e carburante). Si va da un minimo di 1.323 euro (Tarvisio) a un massimo di 3.005 euro (Cortina)

Dai 1.323 euro per sette giorni a Tarvisio ai 3.005 euro per sciare a Cortina d’Ampezzo. La settimana bianca in questa stagione invernale costerà cara, almeno secondo i calcoli di Altroconsumo, che ha analizzato tutta una serie di fattori e combinazioni geografiche per provare a capire quanto costerà un periodo di relax sulla neve. Ecco i risultati dell’indagine

Altroconsumo ha considerato le variabili più significative per stimare quanto può costare la settimana bianca, prendendo come punto di riferimento i prezzi per soggiorno e skipass in otto tra le località sciistiche più gettonate: Tarvisio, Bormio, Macugnaga, Madonna di Campiglio, Vigo di Fassa, Courmayeur, Champoluc e Cortina d’Ampezzo