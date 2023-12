Canto lirico italiano dichiarato patrimonio dell'umanità Unesco

Il Comitato per il Patrimonio immateriale dell'Unesco ha appena proclamato la pratica del canto lirico italiano a elemento del patrimonio immateriale dell'umanità. La proclamazione è avvenuta per acclamazione in occasione della riunione dei paesi membri del Comitato in Botswana. L'Unesco ha annunciato su X l'inserimento di quest'arte nei suoi elenchi.

Il ruolo di Assolirica



L'Unesco ha inserito "La pratica del canto lirico italiano" nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale anche grazie al determinante contributo di Assolirica. Un traguardo importantissimo conseguito dopo un lungo percorso avviato nel 2011 quando i cantanti lirici solisti si costituirono in un'associazione denominata Cantori Professionisti d'Italia col fine di riunire la categoria e permettere un confronto professionale su un ampio ventaglio di problematiche, a partire dalla difesa e la diffusione del valore della musica e più specificatamente del teatro d'opera quale eccellenza e patrimonio della cultura della Repubblica Italiana. Grazie all'associazione Assolirica - nata da una costola dei Cantori Professionisti d'Italia ma includente questa volta non solo i cantanti lirici solisti ma anche tutte le professionalità della lirica - nel 2019 questo impulso si trasformò in un procedimento organizzato.