Meteo, migliora mercoledì in attesa del ciclone dell’Immacolata

Da mercoledì 6 dicembre assisteremo ad un parziale miglioramento del tempo. La tregua sarà piuttosto breve perché già dalla serata di giovedì 7 ci attendiamo una nuova fase di maltempo che coinvolgerà gran parte del Paese e che avrà conseguenze anche per il Ponte dell’Immacolata

La perturbazione atlantica che attraversa il Mediterraneo centrale sta portando piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Le precipitazioni sono a tratti intense sui settori tirrenici e la neve ha fatto la sua comparsa lungo l'Appennino centrale fino a quote medie. Il tempo sarà in miglioramento ovunque mercoledì 6 dicembre e si prospetta, quindi, una giornata con evidenti segnali di ripresa, eccezion fatta per qualche residuo disturbo sul basso versante tirrenico.

Le temperature

Il clima sarà piuttosto freddo con temperature in media o anche al di sotto. Possibili gelate sulle pianure del Nord e sui settori interni del Centro-Sud. Le temperature minime torneranno a scendere sotto la soglia del gelo, specialmente al Nord e nelle aree interne del Centro. Al contrario, aumenteranno di giorno, seppur in maniera abbastanza contenuta.

Le previsioni di mercoledì 6 dicembre

Al Nord al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora residui fenomeni sulla Romagna, per lo più soleggiato sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulle regioni del versante adriatico. Tra la serata e la nottata qualche pioggia in arrivo sulle coste adriatiche, ampi spazi di sereno sul versante tirrenico.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse in arrivo e neve sui rilievi oltre i 1200-1500 metri, più asciutto su Campania e Isole Maggiori.