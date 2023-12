Enna, caso di stalking reciproco tra ex fidanzati: assolti entrambi

Assolti due imputati accusati di reciproci atti persecutori. La decisione del Tribunale di Enna è destinata a far discutere: secondo il giudice, il delitto di stalking non è configurabile quando è praticato da entrambe le parti. Il tribunale monocratico di Enna, giudice Elisa D'Aveni, ha assolto due giovani, lui meccanico non ancora 30enne, lei infermiera di 32 anni, entrambi accusati di atti persecutori, l'uno in danno dell'altra e viceversa.

Pedinamenti, minacce e molestie da parte di entrambi

I due imputati avevano posto in essere pedinamenti, minacce, violenze fisiche, danneggiamenti, molestie. Difesi rispettivamente dagli avvocati Salvatore Timpanaro e Doriana Saraniti, si accusavano reciprocamente di essere vittime di atti persecutori e di vivere entrambi in uno stato di ansia e di paura in conseguenza delle condotte dell'altro. In definitiva, entrambi erano, a un tempo, vittime e carnefici. Proprio su questo duplice ruolo gli avvocati hanno incentrato le loro difese, sostenendo come sia giuridicamente e logicamente incompatibile con la norma uno stalking reciproco, in cui ciascuno dei due protagonisti, sia, a un tempo, incubo e succube. Il Tribunale ha accolto le loro tesi e ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.