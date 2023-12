Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Emergenza climatica protagonista in occasione della Cop28 , la conferenza dell’Onu sul clima che ha appena preso il via. Proprio mentre i grandi della Terra sono impegnati a trovare un'azione comune per la tutela del Pianeta, le Nazioni Unite hanno condotto uno studio secondo cui entro il 2050 una parte delle città brasiliane di Rio de Janeiro e di Santos verrà sommerso dalle acque del mare.

Mentre proseguono le indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin che ha riportato in primo piano il tema della violenza di genere, Quorum/Youtrend ha realizzato un sondaggio per Sky TG24 indagando quanto le donne si sentano sicure in strada di notte.

Parliamo di leader politici di ieri e di oggi. Politico.eu ha disegnato la sua "The class of 2024", stilando la classifica dei leader più influenti d’Europa; intanto il mondo dava l'ultimo saluto all’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, morto all'età di 100 anni, che nel corso della sua lunga carriera diplomatica è stato anche insignito del Nobel per la Pace.

Grande successo sul fronte sportivo per gli Azzurri guidati da Filippo Volandri , con l'Italia che ha vinto la prestigiosa Coppa Davis, battendo gli australiani nei due singolari.

Infine, il turismo. Si avvicina il Ponte dell’Immacolata e l'Italia, secondo un’analisi di eDreams, risulta tra le mete preferite dai turisti stranieri. Ma attenzione a non sbagliare destinazione: proprio nei giorni scorsi è stato annunciato che una nota località sciistica del Bel Paese potrebbe cambiare nome tornando alla denominazione del passato.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24