Morte Patrizia Nettis, attesa perizia sul pc della giornalista

I dubbi sul suicidio

"Io e i genitori di Patrizia – spiega al quotidiano l’avvocato Giuseppe Castellaneta - siamo sempre più convinti, anche alla luce delle chat telefoniche tra i due uomini, che Patrizia non possa essersi suicidata senza un forte intervento esterno. Per questo motivo attendiamo la copia forense della relazione sui contenuti del pc e riteniamo che solo l'autopsia sarà in grado di dare risposta ai nostri dubbi sulla morte di Patrizia". L’avvocato finora ha depositato, senza ricevere riscontri, tre istanze di riesumazione della salma per poter effettuare l’esame.