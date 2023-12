Cpr Milano, perquisizione della Guardia di Finanza per frode

L'indagine riguarda anche turbata libertà degli incanti. L’ipotesi investigativa inoltre è che la società per aggiudicarsi la gara abbia anche presentato documentazione falsa. In corso la notifica degli avvisi di garanzia ascolta articolo

Perquisizioni in corso al Cpr di via Corelli a Milano. La Guardia di Finanza, questa mattina, ha effettuato sopralluoghi e acquisizioni, su delega della Procura, nell'ambito di un'indagine per frodi delle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti. Secondo l’ipotesi investigativa, i reati sarebbero stati realizzati dalla società che si è aggiudicata l'appalto per la gestione del centro. E' in corso anche la notifica di informazioni di garanzia: gli avvisi sono indirizzati alla società che gestisce il centro ma anche a persone fisiche, come l'amministratore di fatto e di diritto della società.

Ipotesi reato di falso Le fiamme gialle stanno inoltre conducendo un'ispezione video registrata all'interno del centro su disposizione del pm Paolo Storari, che ha avviato l'indagine dopo le denunce sulla situazione in cui vivono gli ospiti della struttura che accoglie i migranti in attesa di rimpatrio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la Martinina Srl, che gestisce il centro, non avrebbe fornito i servizi previsti dal bando di gara. La società salernitana, con sede a Pontecagnano Faiano, si sarebbe sottratta al dovere di assistenza sanitaria, di gestione della mensa e della pulizia degli ambienti. E non è tutto: stando alle prime indagini, l’ipotesi è che la società per aggiudicarsi la gara abbia anche presentato documentazione falsa. approfondimento Allerta del Comune di Milano: "Occhio alla finta multa. È una truffa"

Pm Milano: ospiti Cpr malati non curati e cibo avariato Il presidio sanitario, con medici e infermieri, "assolutamente" inadeguato, "mancanza di medicinali" e "visite di idoneità alla vita" agli ospiti con epilessia, epatite, tumore al cervello" e altre gravi patologie "assolutamente carenti". Il supporto psicologico e psichiatrico "largamente insufficiente e fornito da personale che non conosce la lingua" degli ospiti. I quali vivono in una struttura con camere "sporche" e bagni "in condizioni vergognose" e ai quali viene servito "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto". E' quanto scritto nel decreto di ispezione del Cpr di via Corelli a Milano su cui la Procura sta indagando.