Rebecca Staffelli iniziato il processo contro il rapper Mr Rizzus

La 25enne Rebecca Staffelli ha denunciato due persone, il coetaneo monzese Simone Rizzuto, trapper noto con il nome di Mr Rizzus, autore di un testo nel quale si invitava a 2sc... la figlia di Staffelli”, e un altro giovane di Sondrio, che aveva riproposto il brano sul proprio profilo Instagram. “Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male, ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola” ha detto in aula al tribunale di Monza, Rebecca Staffelli, personaggio radiofonico e televisivo, nonché figlia di Valerio, l’inviato di Striscia la Notizia.

I precedenti del trapper

Dalle denunce sono nati due procedimenti, uno che lo vedrebbe indagato per stalking contro Valerio e Rebecca Staffelli, attualmente pendente di fronte al gup monzese Gianluca Tenchio, e l’altro per diffamazione, solo contro la 25enne. Questa, mercoledì pomeriggio, ha riferito di vivere ancora momenti di paura e tensione, per la violenza verbale che le è stata scatenata addosso. Per Rizzuto, tra l’altro, i guai via social non sono una novità. Inoltre ha già rimediato una condanna per atti persecutori nei confronti di un ex fidanzata, e per rapina aggravata contro un cameriere cingalese aggredito in centro a Monza. Ha fatto parlare di sé anche per insulti a carabinieri, polizia e a personaggi televisivi. A luglio scorso è arrivato per lui il decreto di sorveglianza speciale emesso dal Tribunale per le misure di prevenzione su richiesta della Divisione anticrimine della Questura brianzola. Una misura solitamente adottata per i delinquenti abituali.