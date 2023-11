Modena, attacco hacker ai sistemi informatici dell’ospedale

Problemi nella refertazione, nell'accesso ai servizi telefonici, si lavora con i sistemi cartacei. Bloccate le attività dei Centri prelievi: gli esami di laboratorio sono eseguiti soltanto per le urgenze ospedaliere. "Immediatamente sono state messe in atto tutte le procedure necessarie per mantenere la sicurezza delle informazioni ed evitare la propagazione dell'attacco, mentre si lavora per individuare l'evento scatenante”, hanno fatto sapere in una nota le aziende sanitarie coinvolte

Aziende sanitarie in tilt nel modenese: un pesante attacco hacker sferrato nella notte ha danneggiato i sistemi informatici delle tre aziende sanitarie locali. Il problema risulta essere circoscritto ai soli sistemi modenesi, dove danni e disagi sono ingenti per pazienti e personale sanitario. Nelle strutture dell'Ausl e dell'Aou di Modena e all'ospedale di Sassuolo risultano infatti bloccate le attività dei Centri prelievi: gli esami di laboratorio sono eseguiti soltanto per le urgenze ospedaliere. Per far fronte all’emergenza è subito stata riunita un’unità di crisi.

Procedure di ripristino dei sistemi in atto

Tutti i servizi di emergenza sono garantiti, anche se il lavoro procede con i vecchi sistemi cartacei e con l’utilizzo della rete internet locale. A renderlo noto sono le stesse aziende sanitarie che prevedono rallentamenti e disagi fino alla progressiva risoluzione del problema. Le Asl hanno infatti chiesto ai cittadini di non affolare il Pronto soccorso e di utilizzarne i servizi in modo responsabile. L'attacco, come spiegano le aziende sanitarie, "ha caratteristiche simili a quanto avvenuto, nei mesi scorsi, in altre regioni. Immediatamente sono state messe in atto tutte le procedure necessarie per mantenere la sicurezza delle informazioni ed evitare la propagazione dell'attacco, mentre si lavora per individuare l'evento scatenante”. Per quanto riguarda le prestazioni programmate nella giornata di oggi, sia ospedaliere sia territoriali, potranno subire dei rallentamenti o sospensioni per la difficoltà di esecuzione degli esami. Disagi anche nella refertazione e nell'accesso ai servizi telefonici: normalmente funzionante il numero di emergenza 118.