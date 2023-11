Camorra, boss Imperiale cede all'Italia un'isola di fronte a Dubai

Il boss, originario di Castellammare di Stabia, arrestato nel 2021 e oggi collaboratore di giustizia, è a processo per aver importato in Europa sette tonnellate di cocaina. Aveva già consegnato ai magistrati due tele di Van Gogh, mentre il suo contabile 1,8 milioni in criptovalute

È conosciuto come “il boss di Van Gogh” e ha appena ceduto alle autorità italiane un’isola di sua proprietà che si trova di fronte a Dubai. Il protagonista del singolare “lascito” è Raffaele Imperiale, narcotrafficante internazionale originario di Castellammare di Stabia, oggi collaboratore di giustizia. Il boss (estradato in Italia lo scorso 25 marzo da Dubai dove era stato arrestato il 4 agosto 2021) è a processo per aver importato in Europa oltre sette tonnellate di cocaina e per aver messo in piedi un'organizzazione capace di esportare droga e riciclare denaro usando un metodo non tracciabile. Con lui imputati anche i suoi più stretti collaboratori: Bruno Carbone, socio in affari, Corrado Genovese, il contabile del gruppo, Daniele Ursini, responsabile della logistica, e una serie di collaboratori e dipendenti. Appartenevano a Imperiale anche due preziosissime tele di Van Gogh, rubate ad Amsterdam nel 2002, fatte ritrovare in una villa e consegnate ai magistrati italiani.