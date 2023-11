Milano, in corso il recupero di un corpo nel fiume Lambro

Vigili del fuoco in azione in via Rombon, a Milano, nello specchio del fiume Lambro per il recupero di un corpo segnalato da un passante nella mattinata di oggi, 26 novembre. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, il corpo che si sta cercando di recuperare sarebbe in avanzato stato di decomposizione, segno che si trovava in acqua da qualche tempo o che comunque il decesso non è recente. Le operazioni di recupero sono rese difficoltose dal terreno impervio. Ancora non è chiaro se si tratti del corpo di un uomo o di una donna. Sul posto i sommozzatori del nucleo Saf, gli operatori del 118, gli agenti della questura con la polizia scientifica e il medico legale.