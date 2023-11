Quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

L’Argentina ha un nuovo presidente: Javier Milei ha battuto Sergio Massa al ballottaggio e sarà il nuovo inquilino della Casa Rosada. Non sono state le uniche elezioni nel mondo. In settimana si è votato anche in Olanda e pure qui le sorprese non sono di certo mancate.



Intanto buone notizie per la Nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti, che ha staccato il pass per partecipare ai prossimi campionati Europei. E mentre l’Italia si appresta ad accogliere un nuovo ciclone che farà abbassare, di molto, le temperature, una star internazionale ha scaldato invece il pubblico con un concerto indimenticabile al Mediolanum Forum.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.