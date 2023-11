Concorso educazione fisica scuola primaria, pubblicato il calendario

Ufficializzata la data dell’esame del concorso per insegnare educazione motoria alla scuola primaria: la prova scritta si svolgerà il 15 dicembre dalle 9 alle 10.40

È stato pubblicato sul sito InPA il calendario delle prove scritte del concorso di educazione motoria nella scuola primaria, l’esame si terrà il prossimo 15 dicembre dalle 9 alle 10.40. Per parteciparvi il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali, circa due settimane prima dell’esame sarà reso noto, tramite un avviso pubblicato nel rispettivo albo e sito internet, l’ubicazione della sede dell’esame.

L’esame

Il concorso si articola in tre fasi distinte: prova scritta, prova orale e valutazione titoli, per un totale di 100 minuti. Per quanto riguarda la prova scritta saranno posti al candidato 50 quesiti a risposta multipla, volti ad accertare le sue competenze, compresa la conoscenza della lingua inglese e sull’uso didattico di tecnologie e dispositivi elettronici. Il punteggio minimo di

I posti vacanti

Sono in totale 1.740 i posti liberi da assegnare, suddivisi per regione in questo modo: Abruzzo 33, Basilicata 4, Calabria 34, Campania 175, Emilia-Romagna 151, Friuli Venezia Giulia 36, Lazio 183, Liguria 27, Lombardia 350, Marche 37, Molise 2, Piemonte 116, Puglia 12, Sardegna 31, Sicilia 134, Toscana 101, Umbria