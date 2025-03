Cuneo, trovate cinque bombe a mano della Seconda guerra mondiale

A rimuoverle sono intervenuti gli artificieri del reggimento Guastatori dell'Esercito. Una volta estratte dalla grotta in cui si trovavano, sono poi state trasportate e distrutte in una cava nelle vicinanze

Cinque bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale sono state rivenute nel Cuneese, all’interno di una miniera nel comune di Valdieri. Gli ordigni, che si trovavano in una grotta, più precisamente nella cava numero uno della Bastia, nel Vallone dell'Infernetto, sono state trovate in un'area già parzialmente franata, a circa 70 metri dall'ingresso, ancora intatte e con le sicure inserite. Anche due settimane fa, sempre in provincia di cuneo, all'interno di una cantina nella frazione di Madonna dell'Olmo, erano state ritrovrate granate e armi risalenti al periodo bellico, facendo scattare le operazioni di bonifica.