Mattarella a Venezia, giro in piazza San Marco poi Prima alla Fenice

Il presidente è arrivato nella città lagunare alle 12:35, in piazza San Marco. È stato accolto dal sindaco Luigi Brugnaro all'ingresso dei Giardini Reali e si è recato in visita privata alla 'Casa di The Human Safety Net' alle Procuratie Vecchie, l’iniziativa promossa da Generali che punta a liberare il potenziale delle persone che vivono contesti di vulnerabilità.

Sindaco Brugnaro: "In questi anni più aiuti da Mattarella che da altri"

Il sindaco Brugnaro ha affermato di aver "fatto vedere al presidente i lavori della piazza, gli ho spiegato l'importanza del rifinanziamento della Legge Speciale e l'ho ringraziato per averci onorato della sua presenza in città, perché è un riconoscimento". Secondo il primo cittadino, che oggi ha anche annunciato l'entrata in vigore del ticket per i turisti a partire dalla primavera del 2024, "in questi anni, tra acqua alta e pandemia, ci ha aiutato tantissimo, più lui di tanti altri. Il presidente - ha aggiunto - ha voluto vedere il restauro delle Procuratie fatto da Generali. Gli abbiamo mostrato come la sussidiarietà sia mettersi in contatto non soltanto con le istituzioni pubbliche, ma anche con le fondazioni private. Mattarella era molto felice di questa giornata di sole, ha detto che vedere piazza San Marco così è qualcosa di meraviglioso", ha concluso il sindaco.