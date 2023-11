Spento principio di incendio sulla nave Gnv da Palermo a Genova

L’incendio sulla nave

La nave, partita da Palermo e diretta a Genova, aveva a bordo 393 passeggeri e 89 membri dell'equipaggio. Tra i passeggeri anche una scolaresca di Milano, come racconta il Corriere della Sera. Il principio di incendio si è sviluppato nell’area delle ciminiere, intorno alle 5.30. "All'interno di uno dei locali tecnici accessibili al solo personale autorizzato", si legge in una nota della Gnv. Per sicurezza, tutte le persone sono state fatte uscire dalle cabine e radunate nel salone. "Nessuna delle aree passeggeri è stata interessata dagli eventi e nessuno dei passeggeri ha avuto conseguenze", continua la nota. Le fiamme sono state domate dal personale di bordo, ma la nave ha dovuto spegnere i motori per consentire le operazioni di soccorso. Il traghetto, rimasto fermo in mare, ha poi impiegato diverse ore per rimettersi in viaggio. È stato scortato dalla Splendid, sempre della Gnv, arrivata sul posto per un eventuale trasbordo dei passeggeri (che non è stato fatto). "La nave, dopo gli opportuni controlli tecnici, ha ripreso la navigazione in piena sicurezza in direzione del porto più vicino, quello di Napoli. Una volta raggiunto il porto di Napoli i passeggeri saranno sbarcati e assistiti dalla compagnia per poter raggiungere le destinazioni precedentemente previste", ha spiegato Gnv. Il porto di Napoli è stato raggiunto intorno alle 17.30. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Palermo.