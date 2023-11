Giulia Cecchettin, il murales di TVBoy: “Basta violenza sulle donne”

“Non dovremmo proteggere le nostre figlie ma educare i nostri figli”, ha aggiunto lo street artist in un messaggio pubblicato sui social dopo l'arresto di Filippo Turetta, ex fidanzato della giovane trovata senza vita nella zona del lago di Barcis (Pordenone)

“Basta violenza sulle donne. Non dovremmo proteggere le nostre figlie ma educare i nostri figli. #giuliacecchetin”, è il messaggio sui social dello street artist italiano Salvatore Benintende, noto con lo pseudonimo di TvBoy, pubblicato a seguito della notizia dell'arresto di Filippo Turetta, accusato di omicidio aggravato per la morte della sue ex fidanzata Giulia Cecchettin, trovata senza vita nella zona del lago di Barcis (Pordenone). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'ARRESTO - FOTO )