Filippo Turetta è stato fermato in Germania. DIRETTA

Lo dice all'Ansa l'avvocato del giovane, che ne ha avuto conferma e ha informato i genitori. Il 22enne è stato arrestato a bordo della sua auto, vicino a Lipsia. Sarà ora un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna del ragazzo che deve rispondere di omicidio aggravato ascolta articolo

Filippo Turetta è stato fermato questa mattina in Germania, vicino a Lipsia. Lo ha detto all'Ansa l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che dopo averne avuto conferma, ha informato i genitori (TUTTE LE NEWS SUL CASO). Il 22enne è stato arrestato a bordo della sua auto. Ieri era stato trovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La ragazza era scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi insieme all'ex fidanzato, Filippo. Il cadavere della giovane è stato scoperto dopo sette giorni di ricerche: dall'ispezione cadaverica esterna è emerso che la ragazza sarebbe stata uccisa da svariate coltellate che l'hanno colpita alla testa e al collo e presenterebbe numerose ferite da difesa alle mani e alle braccia. In un video, ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò, si vede Turetta colpite Giulia, mentre i due litigano in macchina. Poi nel filmato si vede la ragazza che cerca di scappare, lui che la rincorre e la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra. Alla fine del video, Giulia è sanguinante e Filippo la carica di peso in auto.

Giudice tedesco valuterà mandato d'arresto europeo Intanto emerge che Cecchetin "si stava muovendo" in auto quando è stato arrestato in Germania, "a Sud" del Paese in cui ha tentato di proseguire la fuga dopo aver ucciso l’ex fidanzata, secondo quanto spiegano alcune fonti. Sarà ora un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna di Filippo che deve rispondere di omicidio aggravato. Le tappe della fuga In totale è durata una settimana e qualche ora la fuga di Filippo Turetta di lui si erano perse le tracce dalla tarda serata di sabato 11 novembre quando era stato ripreso a picchiare l'ex fidanzata Giulia. La Grande Punto nera, dopo l'aggressione a Giulia, in quella notte è stata rilevata in altri punti, a Zero Branco, ad Aviano (via Monte Cavallo che conduce a Piancavallo), ad Arcola e all'uscita delle gallerie del Vajont. L'autovettura è stata vista in Val Zoldana, è transitata domenica mattina alle ore 7.22 a Forno di Zoldo. In mattinata, alle ore 9.07, c'è una immagine a Ospitale nella zona di Cortina d'Ampezzo. I successivi rilevamenti, a Lienz in Austria, ma anche in Carinzia nella zona di Villach. Stamattina, infine, l'arresto in Germania nei pressi di Lipsia. approfondimento Giulia Cecchettin, Meloni: dramma inconcepibile. Schlein: serve legge

Giulia già morta prima di essere abbandonata Ed emerge anche che Giulia era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di Filippo. Ne sono convinti gli investigatori sulla scorta di quanto ha riferito loro il medico legale Antonello Cirnelli che ha svolto l'ispezione esterna della salma per conto della Procura di Pordenone. Per via delle molte coltellate, alla testa e al collo, appare impossibile che la ragazza fosse ancora viva, molte ore dopo, quando l'ex fidanzato ha scaricato il corpo in un canalone, a centinaia di chilometri dal luogo dell'aggressione. approfondimento Ragazzi scomparsi, trovato corpo Giulia Cecchettin vicino lago Barcis

Le reazioni della politica "Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa", ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Mentre il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha spiegato: "Ho dato disposizioni perché nel giorno delle esequie di Giulia sia dichiarato il lutto regionale. Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz'asta e l'intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, agli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene".