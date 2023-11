"Vicino ai genitori di Filippo"

Ieri, dopo una settimana esatta dal giorno della sparizione, il cadavere della ragazza è stato ritrovato in un canalone nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. “Sono andato lì, sul luogo del ritrovamento. Ma c’erano ancora i medici per i rilievi e non l’ho vista”. “Anche i genitori di Filippo stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro. Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui”. Ma, aggiunge, “voglio fare qualcosa. Per Giulia e per tutte le altre che potranno trovarsi nella sua condizione”.