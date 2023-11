Lecco, morto il 13enne recuperato nel lago a 10 metri profondità

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni di Cinisello Balsamo recuperato ieri in condizioni gravissime dalle acque del Golfo di Lecco, nel Lago di Como. Il giovane, morto questa sera in ospedale, era arrivato in giornata assieme ad alcuni amici sul posto. Il gruppo si era poi avventurato su un pontile galleggiante da cui sarebbe poi caduto in acqua. Individuato a una profondità di dieci metri dai sommozzatori dei vigili del fuoco, sottoposto a lunghe manovre rianimatorie una volta portato a riva e quindi ricoverato in rianimazione a Lecco, il tredicenne è stato poi sottoposto a un trattamento di circolazione extracorporea, ma questa sera è deceduto.