Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivate oltre 1.200 persone

Mondo

L’intesa siglata tra Roma e Tirana permetterà al nostro Paese di spostare in territorio albanese circa 36mila persone all’anno. Non tutte quelle che arriveranno sul suolo italiano però potranno poi arrivarci: sono escluse le donne, i minori e chi proviene da Paesi non sicuri. In quanti poi potrebbero vedersi negato l’asilo? E in tal caso cosa succederebbe? Anche di questo si è parlato nelle puntate del 7 e dell'8 novembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24