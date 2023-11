Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 novembre: la rassegna stampa

Due i temi in apertura sui quotidiani. In primis, l'affondo della Lega sullo sciopero di venerdì 17 novembre. Matteo Salvini si scaglia contro Cgil e Uil. In secondo luogo, la trattativa tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. Sui giornali sportivi spazio al controsorpasso dell'Inter sulla Juventus, grazie al 2-0 al Frosinone, e all'avventura di Rudi Garcia a Napoli arrivata al capolinea