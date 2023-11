Fuksas, condannato a risarcire 415 mila euro al Comune di Anagni

Lifestyle

Dimore di design, 10 case d’autore per un soggiorno da archistar

A pochi giorni dall'inizio della Milano Design Week, in programma nel capoluogo lombardo dal 18 al 23 aprile, siamo andati alla scoperta di alcuni tra i capolavori 'abitabili' progettati dai grandi nomi dell'architettura internazionale: dalla casa nella foresta di Paraty, in Brasile, alla stravagante abitazione sulle colline di Austin, in Texas. Alloggi unici prenotabili nella categoria Design di Airbnb per vivere il sogno di soggiornare in una vera e propria icona architettonica a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio alla scoperta di alcune tra le abitazioni architettonicamente più significative dove è possibile alloggiare nel mondo, comincia a Milano. Ai margini del quartiere Isola troviamo il Bosco Verticale, un complesso di due palazzi residenziali a torre progettato da Boeri Studio (ambizioso progetto di riforestazione metropolitana)

Il Bosco Verticale di Milano è stato riconosciuto dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat come "grattacielo più bello e innovativo del mondo" nel 2015 e, nel 2019, come parte dei "cinquanta grattacieli più iconici del pianeta". Il concept dell'architetto Boeri è quello di “una casa per alberi che ospita anche umani e volatili”