Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Continua l'emergenza sbarchi sulle coste italiane (LO SPECIALE MIGRANTI). La presidente del Consiglio Meloni ha stretto un accordo con un paese Europeo, che consentirà di trasferire fuori dai confini dell'Italia le persone messe in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane (e non dalle Ong).

Intanto Sergio Mattarella ha compiuto un importante viaggio all'estero rgagiungendo un luogo simbolo della storia mondiale, dove ha esclamato: "Qui si è svolta una pagina cruciale della storia".



Proprio in questi giorni l'Aula della Camera ha recentemente detto sì al voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto legislativo nato per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile nel comune di Caivano, teatro di spaccio a cielo aperto, violenze, soprusi di ogni genere.

Musica, arte e spettacolo. Mentre un'amatissima star della musica è tornata sul palco a New York dopo uno stop per problemi di salute, il dipinto "Donna con orologio" di un artista celeberrimo è stato venduto all’asta da Sotheby's a New York per 139,3 milioni di dollari.

Negli scorsi giorni la Scala di Milano ha proclamato la nuova étoile Nicoletta Manni con un annuncio a sorpresa che vanta una particolarità unica nella storia del teatro. Una consacrazione che arriva dopo 9 anni da prima ballerina che l'hanno vista risplendere per la sua tecnica eccellente e per la grande capacità interpretativa.

Giovedì sera, invece, si è tenuto il terzo Live di X Factor 2023 (LO SPECIALE) che ha visto l'eliminazione di uno dei concorrenti in gara.



Infine, sul fronte social network, annunciata da Meta importante novità in arrivo su Facebook e Instagram.

