Ergastolo per l'uomo che uccise il fratello per incassare le polizze

Il pm ha chiesto il carcere a vita per il 37enne che bruciò il fratello nel 2022 sostenendo che "l'imputato non ha mai mostrato segni di ravvedimento né abbozzato una confessione"

Condannato all’ergastolo il 37enne Antonio Martone, chef di bordo, per l'omicidio del fratello avvenuto lo scorso anno a Sant' Antonio Abate, in provincia di Napoli. Secondo i giudici l’omicida si sarebbe comportato come "Caino con Abele". Lo riferisce Il Mattino. Il cadavere semicarbonizzato di suo fratello Domenico fu ritrovato in una strada di campagna. Il pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata Emilio Prisco nella requisitoria aveva chiesto la condanna al carcere a vita sottolineando che "l'imputato non ha mai mostrato segni di ravvedimento né abbozzato una confessione".