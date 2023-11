Verona, ha aperto il primo supermercato senza casse. Come funziona

Appositi sensori installati in tutto il negozio identificano gli articoli scelti e li aggiungono a un cartello virtuale che il cliente potrà visualizzare in un apposito totem una volta raggiunta l’area di pagamento. Per concludere l’acquisto basterà scansionare il QR code generato in una app

Ha inaugurato ieri a Verona il primo supermercato senza casse in Italia. Si chiama Tuday Conad e occupa una superficie di 200 metri quadrati. I clienti possono prelevare i prodotti dagli scaffali e pagarli senza doverli passare sul nastro cassa prima dell’uscita. Appositi sensori installati in tutto il negozio identificano gli articoli scelti e li aggiungono a un cartello virtuale che il cliente potrà visualizzare in un apposito totem una volta raggiunta l’area di pagamento. Per concludere l’acquisto basterà scansionare il QR code generato in una app sotto i totem di uscita. Il saldo avviene in modo esclusivamente digitale, con carte di credito o con la apposita applicazione “Tuday Prendi & vai”. Nel negozio sarà comunque sempre presente lo staff formato per assistere e accompagnare i clienti in questa esperienza innovativa.