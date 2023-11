Tappa a Messina per il villaggio della Protezione civile

Prosegue nelle principali città siciliane la campagna informativa itinerante “Pronti all’Azione”. Dopo Palermo tocca a Messina dove da giovedì 9 a sabato 11 novembre in piazza Municipio gli operatori della Protezione civile incontreranno la popolazione per spiegare i rischi legati al territorio e i comportamenti da seguire in caso di emergenza. Il villaggio si sposterà poi a Catania dal 16 al 18 Novembre.