Napoli, ristorante di Bacoli vieta l'ingresso ai minori di 14 anni

Pino Milucci, titolare del locale "Hostaria Oasi Marina" ha scritto su Facebook un post, poi cancellato, per avvisare i clienti: "Non ce ne vogliate, ma è colpa di tanti genitori che non sono tali"

Un ristoratore di Bacoli, in provincia di Napoli, ha vietato l’ingresso nel suo locale a bambini e minori di 14 anni. "Rompono tutto e sono esasperato - ha spiegato durante la trasmissione Mediaset "Pomeriggio Cinque" -. Quando ho provato a segnalare la cosa ai genitori difendevano i figli".

Ovviamente la sua iniziativa ha suscitato molte polemiche sui social. Pino Milucci, titolare del ristorante "Hostaria Oasi Marina" di Bacoli, il paese degli chef, non si è, però fatto condizionare dalle reazioni negative. "Nostro malgrado ci siamo visti costretti a non accettare più prenotazioni con bambini o ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Non ce ne vogliate, ma è colpa di tanti genitori che non sono tali”, è il messaggio (poi cancellato) che è comparso sulla pagina Facebook del locale per avvisare i clienti.

I motivi della decisione

Milucci ha sottolineato alcuni eventi che lo hanno spinto a prendere questa decisione "Sono esasperato da vari eventi - ha spiegato il ristoratore -. Il più eclatante è quello che mi ha costretto a dover togliere tutti i bicchieri da vino sui tavoli, perché i bambini rompevano tutto. Si rincorrevano tra le piante ed è pericoloso. Con i genitori imperterriti, fermi, impassibili. Anzi, quando ho provato a segnalare la cosa, difendevano i figli. Con determinati genitori è difficile intervenire", ha detto.